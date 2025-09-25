Se incendió el departamento de una mujer de 90 años: sufrió quemaduras y fue hospitalizada

Momentos de tensión se vivieron este jueves por la tarde en el barrio General Roca de Mar del Plata por el incendio de un departamento de una señora de 90 años, quien se encontraba atrapada en el balcón pero afortunadamente logró escapar del fuego. Bomberos combatieron el foco ígneo.

Fuentes oficiales confirmaron que el siniestro se registró poco después de las 15 cuando, por motivos que son materia de investigación, se generó un incendio en un departamento ubicado sobre la calle Tucumán al 3300, a pocos metros de la plaza Güemes, entre General Roca y Rodríguez Peña.

Una dotación del Cuartel de Bomberos del centro llegó al lugar tras un aviso al 911 que daba cuenta que una persona se encontraba atrapada en el balcón.

La situación generó algo de temor y fue registrada por distintos testigos que mostraron una columna de humo gris que se desprendía por el balcón desde el interior de la vivienda.

El incendio fue en Tucumán al 3300.

Las fuentes consultadas indicaron que la vivienda era propiedad de una mujer de 90 años, quien sufrió quemaduras en piernas, brazos y en la cabeza, por lo que fue trasladada en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

El fuego causó importantes daños materiales en parte del living comedor, cocina y ahumamiento generalizado, entre otros.