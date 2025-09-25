Así fue la espectacular persecución en la que detuvieron a los falsos policías: mirá el video

Un video difundido en las últimas horas muestra la persecución a los falsos policías que fueron detenidos durante la mañana de este jueves. En las imágenes se observa cómo tres patrulleros de la Policía bonaerense siguieron durante varios minutos a la camioneta Nissan Frontier en la que escapaban los delincuentes.

Uno de los pasajes más llamativos de la filmación se da cuando el vehículo logra eludir a los tres móviles policiales, lo que generó momentos de tensión en plena huida. Sin embargo, el operativo continuó hasta que finalmente los sospechosos fueron interceptados en Cerrito y la calle 85, donde se produjo la detención.

Los delincuentes, de 35 y 42 años, estaban vestidos con chalecos, gorras e insignias de la Policía de la provincia de Buenos Aires y tocaban timbres en viviendas simulando ser efectivos. El dueño de una casa en Marenco y Tetamanti sospechó de la maniobra, alertó al 911 y permitió el despliegue policial que terminó con la captura.

En el procedimiento se secuestró la camioneta –que tenía pedido de secuestro activo–, dos teléfonos celulares y una pistolera interna. La investigación determinó que la banda cometía entraderas en barrios como Las Margaritas, Acantilados y Las Canteras, donde incluso golpearon salvajemente a algunas víctimas. Un tercer integrante del grupo continúa prófugo y es intensamente buscado.