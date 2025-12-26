Alerta: qué son los nitacenos, la droga china más letal que el fentanilo que ya circula en la región y podría llegar a Argentina

La frontera argentina enfrenta una creciente preocupación debido a la circulación en Brasil de los nitacenos, una nueva familia de opioides sintéticos cuya potencia supera ampliamente a la del fentanilo, uno de los opioides más peligrosos conocidos hasta ahora.

Producidos exclusivamente en China, los nitacenos ya fueron detectados en mercados ilícitos de Estados Unidos, Canadá y México, y las autoridades argentinas alertan sobre el riesgo de que esta droga altamente letal se expanda hacia el territorio nacional, especialmente por las rutas que conectan Brasil con Paraguay y el noreste argentino.

El isonitaceno, la variante más común, tiene una potencia entre 250 y 900 veces mayor que la morfina, mientras que otros análogos alcanzan hasta 4.300 veces la potencia de la morfina, superando con creces al fentanilo, que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Esta elevada potencia convierte a los nitacenos en sustancias capaces de causar depresión respiratoria fulminante, paro cardíaco y muerte con dosis extremadamente pequeñas.

En Brasil, donde la presencia de nitacenos ya es significativa, la Policía del Estado de São Paulo informó que entre julio de 2022 y abril de 2023, el 95% de las incautaciones de opioides contenían nitacenos. En un 71% de esos casos, los nitacenos estaban mezclados con otros opioides, mientras que en casi un tercio eran la sustancia única, evidenciando que dejaron de ser solo adulterantes para convertirse en la droga principal.

En 2024 se alcanzó un récord histórico en la incautación de drogas sintéticas, con más de 1 millón de unidades secuestradas

Esta situación encendió las alarmas en Argentina. Según informes del Ministerio de Seguridad de la Nación, los nitacenos constituyen una de las amenazas más graves dentro del universo de las nuevas sustancias psicoactivas por su extrema letalidad y la facilidad con la que pueden modificarse químicamente para evadir controles internacionales.

Un dato alarmante es la ausencia de un tratamiento eficaz para revertir sobredosis por nitacenos, lo que agrava aún más su peligrosidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en marzo de 2025 una alerta sobre lotes falsificados de OxyContin de 80 mg que en realidad contenían variantes de nitacenos de alto riesgo.

Desde 2019, el Sistema de Alerta Temprana de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) registró 179 casos internacionales relacionados con nitacenos, con una tasa de letalidad del 89%, una cifra excepcional incluso para opioides sintéticos. Las muertes ocurrieron principalmente en Estados Unidos, Canadá, Europa y Brasil, donde ya se confirmaron intoxicaciones graves y sobredosis fatales.

El antecedente inmediato que preocupa a las autoridades es la responsabilidad de empresas químicas chinas en la producción y exportación de precursores del fentanilo, que causó una crisis sanitaria sin precedentes en América del Norte, con más de 110.000 muertes en un solo año y siendo la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 49 años.

Estados Unidos inició acciones judiciales contra cuatro empresas químicas chinas y varios empleados acusados de proveer precursores de fentanilo a organizaciones criminales, incluyendo al cártel de Sinaloa. La DEA decomisó más de 200 kilos de precursores, suficientes para producir 25 millones de dosis mortales, y documentó envíos encubiertos, pagos en criptomonedas y asesoramiento técnico para evadir controles.

Las autoridades argentinas, lideradas por el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva, decidieron anticiparse a esta amenaza con diversas medidas. En 2024 se alcanzó un récord histórico en la incautación de drogas sintéticas, con más de 1 millón de unidades secuestradas, un aumento del 73% respecto al año anterior.

Además, se creó el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, una mesa especial para la prevención del tráfico ilícito y uso indebido del fentanilo y sus análogos, y se intensificaron las inspecciones a operadores de precursores químicos junto con Aduana.

La actualización de los listados de estupefacientes y precursores incorporó opioides sintéticos y nuevos grupos químicos, mientras que la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y el Sistema de Alerta Temprana fortalecen la detección y monitoreo, incluyendo capacitaciones masivas y tecnología para controlar el comercio electrónico.

La experiencia internacional demuestra que cuando estos opioides se establecen en un territorio, el impacto sanitario y social es devastador. Por eso, para Argentina es fundamental cerrar vacíos legales y reforzar controles para evitar que la historia del fentanilo se repita, ahora con una sustancia aún más letal y difícil de controlar.