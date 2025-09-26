Los falsos policías acusados de robos dijeron que huyeron porque se asustaron al ver un patrullero

Se subieron a la camioneta del prófugo para probar como había quedado el cambio de aceite realizado, se asustaron cuando vieron a la policía y por eso escaparon. La versión que los dos sujetos detenidos el jueves y que están acusados de hacerse pasar por policías difiere en demasía de los objetos hallados en la requisa de la camioneta: un chaleco antibalas, camperas de la policía, guantes, cuellos cubre bocas y herramientas fueron algunos de los objetos que quedaron secuestrados.

Asesorados por miembros de la defensa oficial, Claudio Di Scala y Marcelo Salinas coincidieron en su relato ante el fiscal Mariano Moyano. Ambos dijeron que un tercer sujeto pasó a buscarlos a bordo de la camioneta Nissan Frontier - que registraba un pedido de secuestro activo de la comisaría segunda- y les pidió que lo acompañaran a dar una vuelta para probar el rodado al que le había hecho un cambio de filtros y aceite.

La requisa se hizo este viernes.

Siempre de acuerdo a su versión, se asustaron cuando vieron un patrullero y por eso se dieron a la fuga. Tras un operativo cerrojo en el que participaron móviles del Comando de Patrullas, comisarías y grupos operativos de la DDI, fueron aprehendidos en inmediaciones de la calle Cerrito y la 85.

El vehículo quedó secuestrado y este viernes, tras el aval del Juez de Garantías Gabriel Bombini, se hizo la requisa en la que secuestraron dos camperas de Policía de la Provincia de Buenos Aires de color azul y verde flúo, una con jerarquía pectoral de Sargento; una campera de color azul con inscripción pectoral y en la espalda que reza "POLICIA" con jerarquía Oficial Ayudante; un chaleco antibalas sin numeración visible con una sola placa, dos guantes negros, dos cuellos cubre boca, gorra visera negra, llave francesa, destornillador y dos pinza corta candados.

La camioneta fue requisada este viernes.

Desde el Juzgado de Garantías N°5 convirtieron –tal lo solicitado por la fiscalía- la aprehensión de los sujetos de 35 y 42 años en detención y ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán mientras avanza la investigación que los relaciona con varias entraderas cometidas este mes en la ciudad.

Una de las hipótesis es que son los mismos sujetos que vestidos de policías cometieron al menos tres entraderas en cuatro días en las que robaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos, celulares, un auto y armas de fuego.

Los robos

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el grupo que se disfrazaba de policía cometió el primero de los hechos el viernes 19 de septiembre en el barrio Las Margaritas cuando sorprendieron a un hombre de 62 años en su casa ubicada en inmediaciones de Agapantus y Las Magnolias.

La víctima declaró que estaba con su empleada doméstica cuando ingresaron cuatro hombres armados y encapuchados que lo golpearon en el rostro y en la espalda antes de sustraer un iPhone 13, 20 mil dólares, 2 millones de pesos y otros elementos a verificar. En la vivienda trabajó personal de Policía Científica y se obtuvieron imágenes de algunas cámaras de seguridad.

Uno de los detenidos.

Ese mismo día, en la otra punta de la ciudad, la banda empleó uniformes policiales para sorprender a un matrimonio que abría la finca ubicada a pocas cuadras del golf club Los Acantilados. Estaban encapuchados y tras golpear al dueño de casa sustrajeron un celular, una cantidad no precisada de dinero y el auto Fiat Palio de las víctimas.

El último hecho imputado al grupo se dio el lunes pasado en el barrio Las Canteras cuando las víctimas llegaron a su domicilio en calle Castex y vieron la presencia de una camioneta blanca estacionada. Del rodado descendieron al menos cuatro personas que usaban prendas con la palabra “Policía” que les preguntaron por una dirección antes de amenazarlos con un arma de fuego para obligarlos a ingresar.

Intervino personal de la comisaría quinta.

Tras reducir al hombre de 77 años y su mujer de 62, los ataron en uno de los ambientes y tras revolver toda la casa huyeron con una escopeta antigua, un revólver calibre .22, herramientas y una cantidad de dinero no precisada.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, Salinas registra procesos penales previos por infracción a la ley de droga, robo agravado por el uso de arma de fuego, encubrimiento, averiguación de ilícito, portación ilegal de arma de guerra, tentativa de robo agravado y robo calificado, entre otros.