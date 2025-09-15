Tristeza: el desgarrador pedido de Thiago Medina después del tremendo choque

Mientras Thiago Medina atraviesa una complicada situación tras la operación a la que fue sometido, luego del grave accidente que sufrió el viernes a bordo de su motocicleta, el hombre que lo asistió ni bien ocurrió el choque rompió el silencio. El sujeto, identificado como Raúl Argañaraz, habló con la periodista Marcela Tauro en "Infama" y reveló que él iba detrás del influencer cuando ocurrió la colisión.

En principio, explicó que el joven impactó con un automóvil que frenó en seco frente a su motocicleta: "Nos dijo que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire”, contó el individuo, quien agregó que el conductor del coche se quedó en el lugar. Finalmente, el otro involucrado en el siniestro fue demorado por las fuerzas de seguridad. "En esa zona hay poca iluminación, y justo en el lugar del accidente estaba quemada la luminaria”, agregó el testigo.

Por ello, explicó que debieron utilizar las linternas de los celulares para que los vehículos que venían detrás de ellos se desviaran y no los aplastaran. “Se conjugaron dos cosas: la falta de visibilidad y la curva, que no te permite ver más allá de 50 metros y la moto venía demasiado rápido”, afirmó el hombre, quien agregó que el conductor que iba delante del ex "Gran Hermano" frenó para entrar a un playón de estacionamiento que estaba al costado de la ruta.

Asimismo, Arga{araz reveló que la ambulancia tardó “entre 30 y 40 minutos” en llegar al lugar, y por eso debieron mantener a Thiago consciente el mayor tiempo posible, mientras trataban de desbloquear su teléfono para avisarles a sus familiares, aunque con un problema extra: el joven no se acordaba la clave. “Él estaba muy confundido, y después se quería reincorporar, pero se dio vuelta para el costado y ahí empezó a perder sangre por la boca”, agregó Raúl, que contó que se negó a sacarle el casco al joven. Posteriormente, reveló la escalofriante frase del creador de contenido en ese momento de desesperación: “Nos dijo que no quería morir”.