Video: El arquero de San Telmo hizo historia en la Primera Nacional con un gol ¡de arco a arco!

La cara de sorpresa mezclada con felicidad, recorrerá el mundo. Joaquín Enrico hizo gala de su potente patada en su saque desde el borde de su propia área, pero nunca buscó lo que logró. El pelotazo largo recorrió toda la cancha, picó en la medialuna de Gimnasia de Jujuy y el pique hizo el resto, para superar a Milton Álvarez y escribir una página en la historia del fútbol argentino.

San Telmo ganaba por la mínima y la cancha no ayudaba mucho a salir jugando. Por eso, Enrico la agarró, sacó a sus compañeros y la quiso mandar lo más lejos de su arco posible. Tan lejos terminó yendo, que terminó en la red del arco rival. El rechazo frontal encontró a Álvarez bien parado, pero campo mojado hizo que el pique fuera rápido y alto, salió despedido y se le coló por encimaal surgido en Independiente.

Sorprendidos por lo que había sucedido, todos los jugadores de "Telmo" fueron corriendo a festejar con Enrico, también shockeado por lo que acababa de realizar. El arquero, de 23 años, surgido en Colón de Santa Fe, marcó su primer gol en Primera y entró en la historia con un gol inédito.

