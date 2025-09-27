Murió la mujer de 90 años a la que se le incendió el departamento

Una mujer de 90 años que había sido rescatada este jueves tras un incendio en su departamento del barrio General Roca de Mar del Plata murió en las últimas horas como consecuencia de las graves lesiones sufridas. La víctima fue identificada como Lucía Clara Sierra.

El siniestro se desató en horas de la tarde del último jueves en un departamento ubicado en Tucumán al 3300, donde la víctima quedó atrapada en el balcón mientras las llamas avanzaban por el interior.

La rápida intervención de bomberos permitió que lograra escapar del fuego y fuera trasladada de urgencia a un centro de salud.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer no pudo recuperarse y su fallecimiento fue confirmado este sábado.