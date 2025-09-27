Hallaron sin vida al joven músico que se había ido de su casa

El músico de 21 años que era intensamente buscado tras haber desaparecido el viernes por la noche en el Bosque Peralta Ramos fue hallado sin vida este sábado. La causa por averiguación de causales de muerte quedó a cargo de la fiscalía en turno.

Diego Belardo Giménez se había retirado en bicicleta de su casa el viernes, minutos antes de las nueve de la noche y desde ese momento su familia no tuvo más contacto con él.

Tras radicar la denuncia en la comisaría quinta, se activaron los protocolos por averiguación de paradero y el sábado por la noche sus familiares hallaron su cuerpo en el barrio Alfar, en inmediaciones de la ruta 11.

Personal de Policía Científica llevó adelante las medidas de rigor en el marco de las directivas impuestas por la fiscal Florencia Salas a cargo de la causa por averiguación de causales de muerte.