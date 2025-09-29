Redujeron a golpes a un ladrón que asaltó a una vecina que hacía las compras

La mujer había terminado su compra de verduleria cuando fue atacada

Dos sujetos de 19 y 23 años que intentaron asaltar a una mujer que le había comprado verdura a un vendedor ambulante en el barrio Libertad fueron aprehendidos el domingo al mediodía: uno fue reducido a golpes por los vecinos y el otro se entregó minutos más tarde.

Fue personal del Comando de Patrullas, de la Policía Local y de la comisaría Sexta quienes tras un llamado al 911 aprehendieron a los dos sujetos en inmediaciones de las calles Canadá y Rio Negro.

Uno de ellos había sido reducido por los vecinos luego de forcejear con la víctima y trepar la reja de la vivienda de la víctima para impedir su huida.

El otro intentó robar la motocicleta del vendedor, pero ante la llegada de los patrulleros y ver qué habían golpeado a su cómplice, se entregó a las autoridades.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por los delitos de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa para el mayor y de robo y robo agravado de vehículo dejado en vía pública para el menor.

Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.