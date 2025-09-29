Insaciable: ciclista saltó una reja y robó otras dos bicicletas

Un llamado al 911 permitió aprehender el lunes a la madrugada a un hombre de 28 años que se metió en una vivienda del barrio Aeroparque y robó dos bicicletas: lo singular del hecho es que él había llegado al lugar a bordo de otro rodado similar.

El sujeto había saltado una reja perimetral de la vivienda ubicada en Della Paolera al 2200 para robar una bicicleta rodado 16 y otra rodado 20. A bordo de la bicicleta rodado 29 en la que había llegado al lugar se dio a la fuga con el botín y fue interceptado en calle María Curie y Pirán.

Rodado en el que circulaba.

Al identificarlo confirmaron que el hombre de 28 años registra procesos penales previos por los delitos de infracción a la ley de estupefacientes y robo en grado de tentativa.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la notificación de causa por el delito de Hurto agravado por escalamiento y su traslado a Tribunales para prestar declaración.