Atropelló a dos jóvenes en la costa y escapó: quedó grabado y buscan identificar al conductor

Denuncian que el conductor huyó luego de atropellar a los jóvenes en la zona de Playa Chica.

Un grupo de jóvenes denuncia un siniestro vial ocurrido el sábado a la madrugada en Playa Chica que dejó como saldo dos personas heridas y un conductor que aún no fue identificado.

El hecho ocurrió cerca de las 5.50 del sábado en Patricio Peralta Ramos y Avellaneda, cuando los chicos caminaban por la costa luego de haber salido de bailar.

El hecho sucedió en la zona de Playa Chica. Foto: archivo 0223.

Entre la espesa neblina, apareció un auto que circulaba a alta velocidad en sentido norte cuyo conductor perdió el control y derrapó sobre la vereda.

Según los testigos, el deslizamiento generó que impactara de lleno contra dos de los jóvenes, causándoles diversas heridas.

"El conductor se dio a la fuga, no se quedó ni se preocupó dos segundos por ninguna de las dos personas que atropelló", manifestó uno de los amigos a 0223. A pesar del susto y la preocupación, lograron identificar a un Chevrolet Celta color gris en el que iban dos personas a bordo.

"Unos chicos que nos ayudaron llegaron a grabar un poco, pero no tenemos más datos del auto, por eso lo estamos buscando", relató el testigo, que detalló que sucedió "a unos metros del busto de Toribio Luzuriaga en Playa Chica".

Si bien los dos jóvenes fueron atendidos y están fuera de peligro, la Fiscalía de Delitos Culposos se encuentra investigando el caso y ya requirió imágenes al Centro de Operación y Monitoreo para ubicar al vehículo.

"Necesitamos identificarlo y pedimos no sólo cámaras de vecinos sino si alguien tiene información del conductor para darnos", solicitó uno de los chicos.