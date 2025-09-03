Entregaron a la Justicia Federal el cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

La familia Kadgien hizo entrega este miércoles a la Justicia Federal de "El Retrato de una Dama", el cuadro que fue robado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y que apareció en una casa de Mar del Plata, después de que la jueza Patricia Noemí Juárez, del Juzgado Civil y Comercial N°11, se declarara incompetente.

El fiscal federal general, Daniel Adler, realizó esta tarde una rueda de prensa en la que mostró la pintura de Giuseppe Ghislandi que pertenece a la colección privada de los herederos del galerista de arte judío Jacques Goudstikker.

En las próximas horas se realizará una audiencia en el juzgado federal de Bolívar y Viamonte, donde se notificará la imputación a los detenidos.

El cuadro, cuya aparición en Mar del Plata a partir de una publicación de una inmobiliaria generó revuelo internacional, fue entregado este mediodía por el abogado de Patricia Kadgien - hija del exfinancista nazi Friedrich Kadgien - y su marido, quienes días atrás quedaron con prisión domiciliaria durante 72 horas por pedido del fiscal Carlos Martínez.

La entrega se oficializó después de una serie de allanamientos que se hicieron en los últimos días en la casa de Cardiel casi Patagones, en el barrio Parque Luro, y en otros tres domicilios de Juan A. Peña casi Derqui, Santa Fe al 1700 y en el barrio La Florida. En ese último lugar hallaron otros dos cuadros e incautaron más de una decena de estampas de colecciones europeas.