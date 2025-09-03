Sol Flores reclamó por el abandono de la obra del "Hospitalito" de Batán

La candidata a concejal de Fuerza Patria, Sol Flores, visitó junto a vecinos y vecinas el Centro de Especialidades Médicas (Cema) Batán, una obra largamente anunciada y todavía inconclusa.

“Es necesario que Batán tenga el mismo acceso a la salud que el centro de Mar del Plata. Nuestros barrios no pueden seguir dependiendo de centros de salud que están lejos”, señaló Flores, quien hizo del acceso a la salud uno de los ejes de su campaña.

Con su presencia en el lugar y acompañada por vecinos, Flores buscó poner en agenda un reclamo que la comunidad sostiene desde hace años: que Batán cuente con un centro de salud de 24 horas, con consultorios y especialidades, tal como se había prometido.

“Batán y Chapadmalal tienen historia, instituciones y una comunidad enorme que merece ser escuchada. Nuestra voz en el Concejo va a ser para que estas deudas históricas se salden de una vez por todas”, expresó Flores tras la recorrida.

La iniciativa surge en paralelo al pedido de informes presentado por la concejal Valeria Crespo y el edil Juan Manuel Cheppi, quienes reclamaron explicaciones al Ejecutivo por las reiteradas prórrogas y el incumplimiento de los plazos de obra.