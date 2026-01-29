Belleza absoluta: un pescador marplatense filmó orcas nadando a su alrededor

Alexis Figueroa, un marplatense que se dedica a la pesca, grabó con su celular la visita inesperada de un grupo de orcas en la costa de Mar del Plata, nadando alrededor de su embarcación.

En las imágenes se pueden ver a las orcas emergiendo del agua y volviéndose a sumergir con una perfecta armonía, que da como resultado un paisaje marítimo de una belleza inigualable.

Aunque la presencia de orcas en la Costa Atlántica no es inaudita, es poco habitual que estos animales se dejen ver tan cerca. Por este motivo Alexis compartió el video en su cuenta de Instagram, @figueroaalexis_, y logró conmover rápidamente a los seguidores.

Más allá del valor del registro en sí mismo, el momento captado transmite una sensación difícil de describir. Lejos de causar miedo, predomina la sorpresa y el asombro por compartir un espacio con una de las especies más majestuosas del Mar Argentino.