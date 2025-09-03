Roban a choferes de aplicación y los identificaron: allanaron una casa y no los encontraron

Una investigación por el robo a cuatro automovilistas –tres de ellos conductores de aplicación- permitió identificar a los dos posibles autores y solicitar un allanamiento que se hizo efectivo este miércoles: si bien no encontraron a ninguno de los imputados, secuestraron elementos de interés para la causa en trámite ante la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa).

El primero de los hechos ocurrió el 28 de junio pasado cuando un hombre de 64 años, conductor de Uber, denunció que un hombre subió a su Chevrolet Corsa en Labardén al 3400 y que al llegar a Baigorrita y De Los Reservistas le sustrajo el celular y 80 mil pesos.

El 15 de agosto pasado un conductor de Didi denunció que tres personas lo abordaron en Gutenberg y Rufino Inda para realizar un viaje hasta Cacique Tohel y Brumana. Allí lo amenazaron con un arma blanca, lo hicieron bajar y huyeron a bordo de un Ford Fiesta Max de color beige.

Poco más de una semana después una mujer de 44 años denunció el robo de su Fiat Palio a manos de tres personas que la interceptaron en Polonia y Mario Bravo. “Es el único caso donde el rodado no se empleaba como transporte de aplicación”, dijeron fuentes oficiales

El último hecho sucedió el domingo y quedó al descubierto tras un llamado al 911 de una mujer de 54 años, conductora de Didi, a la que le robaron el Chevrolet Prisma en Catriel y Canessa. Gracias a la geolocalización del rodado fue recuperado poco después en una vivienda en Goñi y García Lorca.

Este miércoles se allanó un inmueble en Goñi al 2900 donde secuestraron una llave ignición con control de alarma correspondiente al último auto robado, una cédula verde del otro rodado, ropa empleada en los hechos, una cuchilla de mango marrón con hoja oxidada de aproximadamente 25 centímetros y cinco celulares. Los dos sospechosos no fueron hallados en el lugar.