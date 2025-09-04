Robo en tiempo récord: frenó la moto, levantó un capó y se llevó la batería en 18 segundos

Una vez más, el dueño de un vehículo estacionado en la vía pública fue víctima de un fugaz robo. Un delincuente a bordo de una moto, abrió el capó de un rodado, sacó la batería y se la llevó en tan sólo 18 segundos. El episodio quedó registrado en un video.

La secuencia ocurrió durante la tarde del último miércoles en el barrio San José, donde un ladrón quedó registrado en un video capturado por cámaras de seguridad de la zona mientras hurgaba el motor de un utilitario.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 19 en 14 de Julio al 3300. En las imágenes se observa a un hombre que circulaba en moto, sube a la vereda y estaciona junto al vehículo. Mientras pasaban autos por la calle, se hizo el desentendido hasta que se sintió seguro de levantar el capó.

Aunque demoró unos instantes en abrirlo, desde que logró levantarlo hasta que sacó la batería y se la llevó transcurrieron apenas 18 segundos. Acto seguido, cargó el elemento robado en su moto y escapó de la zona.