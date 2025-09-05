Quiso robar un estéreo, lo vio el dueño y lo encerró en el auto: la Justicia condenó por reincidencia

Un vecino vivió una secuencia digna de película cuando sorprendió a un hombre robando dentro de su auto y, lejos de dejarlo escapar, decidió encerrarlo hasta que llegara la policía.

Según reconstruyó el medio local La Mañana de Cipolletti, el dueño del vehículo, acompañado por su cuñado, encontró al ladrón justo cuando intentaba llevarse el estéreo de su coche. Sin dudarlo, el hombre trabó las puertas y dejó al delincuente atrapado, mientras avisaba a los efectivos de la Subcomisaría 79 que patrullaban la zona en la ciudad rionegrina. El detenido fue identificado como Kevin Andrés Valdebenito, un hombre con un extenso prontuario delictivo.

La policía lo trasladó y quedó preso, acusado de “robo en grado de tentativa”. En un principio también le sumaron el cargo de “violación de domicilio”, pero después lo desestimaron porque en el mismo terreno viven familiares suyos y comparten el patio donde estaba estacionado el auto.

Valdebenito ya tenía varias condenas previas. En octubre del año pasado, le habían dado seis meses y diez días de prisión efectiva por “hurto simple y violación de domicilio”. Antes, en marzo de 2023, había estado seis meses preso por “hurto calificado”, y le unificaron otra causa de 2021, totalizando siete meses de cárcel.

En las últimas horas, semanas después del robo frustrado, se hizo una audiencia encabezada por la jueza María Florencia Caruso Martín, con la participación de la fiscal Alejandra Altamira y la defensora oficial Silvana Ayenao. Allí, las partes acordaron cerrar la causa en un juicio abreviado: Valdebenito aceptó una pena de tres meses de prisión efectiva y la declaración de reincidencia por segunda vez.

La víctima no puso objeciones y el propio Valdebenito admitió su responsabilidad. La jueza avaló el acuerdo y explicó que, además de la confesión, había pruebas contundentes: el testimonio del dueño del auto y su cuñado, el relato de los policías que participaron en la detención y fotos tomadas por los oficiales, donde se veían los cables cortados del estéreo.

Los agentes aclararon que decidieron registrar la escena con sus celulares “dada la hostilidad del lugar”. Finalmente, la jueza ordenó comunicar al Servicio Penitenciario Provincial para definir en qué establecimiento Valdebenito cumplirá la condena.