Entregaron el auto con el que atropellaron a dos jóvenes en Playa Grande

El padre del joven que el domingo pasado se subió con su auto a la vereda en la costa y Alvarado, atropelló a dos jóvenes y se dio a la fuga entregó finalmente el auto en la comisaría novena: las pericias ordenadas por la Justicia se harán el próximo 15 de septiembre.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el hombre, oriundo de Miramar, entregó el Chevrolet Celta 2012 color plata en la sede de la comisaría novena luego de que un abogado particular se presentara en la fiscalía de Delitos Culposos ante el fiscal Germán Vera Tapia y posteriormente solicitara una eximición de prisión para el conductor.

“A la espera de las pericias el conductor seguirá en libertad y será imputado del delito de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de vehículo con motor, calificadas por la fuga del lugar del hecho”, agregaron.

Tal como adelantó 0223, Luca y Emiliano fueron arrollados por el automovilista el domingo a la madrugada en la zona del Parque San Martín. Ambos habían ido a bailar en la noche del sábado a distintos boliches de Playa Grande con sus respectivos grupos de amigos y luego salieron en dirección a Playa Chica para pedir un viaje que les saliera más barato y regresar a sus casas.

Minutos antes de las 6 de la mañana, cuando caminaban a la altura de Avellaneda, fueron arrollados por un automovilista que perdió el control del rodado, derrapó y se subió a la vereda, impactando contra los jóvenes de 18 y 25 años. Como consecuencia, Luca, el menor, sufrió golpes y cortes en las cejas, la nariz, en un hombro y en una rodilla. En tanto, Emiliano se llevó la peor parte: sufrió un corte en la sien y perdió el conocimiento en el lugar.

Lo entregaron en la comisaría novena.

Fernando, papá de Emiliano, contó que por la densa bruma que había en la madrugada del domingo la visibilidad era reducida. "Él estaba llamando un Uber, iba caminando hacia Manolo para que le salga más barato. Se despidió de sus amigos y de repente un auto lo golpeó de atrás. El chico que grabó me dijo que el auto les pegó con la cola, no con el capó", comentó.

Su hijo quedó tendido en el suelo inconsciente. "Una chica le sacó el sweater y lo apretó porque le sangraba muchísimo. Por suerte, al rato se acordó y me llamó. A los cinco minutos llegué y se me aflojaron las piernas", reconoció.

El hombre confió que la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) no llegó en 20 minutos por lo que, con la autorización del personal de la comisaría novena, lo cargó en su auto y lo llevó a la clínica Pueyrredón, donde habitualmente Emiliano recibe atención médica. Lo propio hizo Alejandra, mamá de Luca, quien lo trasladó a otra clínica privada.