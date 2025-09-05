Tremendo video: dos hombres a las piñas en el colectivo mientras el chofer seguía el recorrido

Uno de ellos parecía estar bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

El caos se desató en un colectivo lleno de pasajeros cuando dos hombres que viajaban en los asientos del fondo empezaron a discutir y terminaron a los golpes. El altercado se dio en una unidad de la Línea 3 que se trasladaba al barrio Campanilla, en el partido de Merlo.

Como se puede observar en un video que compartió un usuario en las redes sociales, un hombre de campera beige empujó a otro de campera negra, que aparentaba estar ebrio o bajo la influencia de alguna sustancia.

Mientras ambos se empujaban, el resto de los pasajeros les pedían a los gritos que dejaran de pelear. El de campera negra se llevaba la mayoría de los reproches.

Mientras tanto el colectivo seguía su recorrido, a pesar de que varias personas le pidieron al chofer que se detuviera y abriera la puerta para los hombres se bajaran.

Por el momento, se desconocen las razones que detonaron la pelea, pero el hombre de campera beige le gritaba al otro: “¡Vos estás molestando a la gente! ¡Ustedes están faltándoles el respeto!”.

Después de varios segundos, el pasajero de campera beige se alejó y siguió reprendiendo al hombre que generó el caos en el colectivo, quien finalmente pidió disculpas.