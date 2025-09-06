Accidente fatal: un motociclista murió tras chocar con un camión

En la mañana de este sábado, el tránsito en la Autopista Buenos Aires – La Plata estuvo parcialmente detenido durante casi una hora por un choque fatal entre una moto y un camión.

El hecho ocurrió a las 5 de la mañana en el sentido de la autovía hacia Avellaneda, en el kilómetro 5,5 a la altura del Puente Nicolás Avellaneda. Alrededor de quince cuadras antes del peaje de Dock Sud.

Según los primeros datos, el motociclista habría superado la velocidad máxima permitida, perdiendo el control del vehículo e impactando contra la parte posterior del camión que transporta maquinarías viales.

Además, la policía indicó que la víctima tendría alrededor de cuarenta años y, por el momento, no fue identificado. Sin embargo, los agentes confirmaron a TN que se trataría de un empleado de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

El camión mosquito recogía a los vehículos que durante la madrugada estuvieron haciendo tareas de repavimentación en la zona