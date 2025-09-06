Daniel Vallejo se quedó con el M25 del Nautico

El paraguayo se quedó con el torneo del Nautico en la final ante Lautaro Midon.

Daniel Vallejo completó una semana perfecta en Mar del Plata al vencer en la final del M25 del Nautico al argentino Lautaro Midon y consagrarse en la primera edición del torneo de "La Feliz".

El paraguayo le ganó 7-6 (7-4), 6-3 al argentino para sumar los 25 puntos correspondientes al triunfo por conseguir el campeonato.

El primer set tuvo el dominio del nacido en Asunción ya que logró quebrar a su rival y ponerse 4-1 arriba, pero Midon no se achicó y recuperó el quiebre para forzar el tie break. Allí el 252 del mundo se impuso y se puso set arriba.

En el segundo set ambos arrancaron erraticos ya que perdieron el primer game de su saque y mantuvieron la paridad hasta el séptimo juego que allí Vallejo rompió el partido a su favor para ponerse 4-3 y prácticamente dar la puntada final para quedarse con el set por 6-3 y el triunfo en el Nautico.

Con esta victoria, Daniel Vallejo llegará a los 245 puntos en el ranking ATP y y escalará hasta el puesto 227 del mundo. Mientras que Lautaro Midon por llegar a la final sumará 16 unidades y se ubicará a partir del lunes en el puesto 252.