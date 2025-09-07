Fuerza Patria gana ampliamente en el total provincial y le asesta un duro golpe al gobierno de Milei
El oficialismo se impone con el 46,93% en el total de votos provincial, con triunfos en las secciones electorales con más votantes. La LIbertad Avanza obtiene el 33,85%.
7 de Septiembre de 2025 21:02
Por Redacción 0223
PARA 0223
El oficialismo de Fuerza Patria obtiene un contundente triunfo en las elecciones provinciales, donde los primeros datos oficiales con el 82% de las urnas escrutadas le otorgan una victoria amplia en las dos secciones con más electores, la Primera y la Tercera, y se alza con el 46,93%, frente al 33,85% de La Libertad Avanza.
Nota en desarrollo.
