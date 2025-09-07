SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Provincia

Fuerza Patria gana ampliamente en el total provincial y le asesta un duro golpe al gobierno de Milei

El oficialismo se impone con el 46,93% en el total de votos provincial, con triunfos en las secciones electorales con más votantes. La LIbertad Avanza obtiene el 33,85%.

Kicillof junto a los dos principales candidatos: Katopodis en la Primera y Magario en la Tercera

7 de Septiembre de 2025 21:02

Por Redacción 0223

PARA 0223

El oficialismo de Fuerza Patria obtiene un contundente triunfo en las elecciones provinciales, donde los primeros datos oficiales con el 82% de las urnas escrutadas le otorgan una victoria amplia en las dos secciones con más electores, la Primera y la Tercera, y se alza con el 46,93%, frente al 33,85% de La Libertad Avanza.

 

Nota en desarrollo.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar