Azcoitía celebró su ingreso al Deliberante: "Vamos a empezar a construir el futuro que merecemos”

Tras ser elegida concejal por el voto de los vecinos, la periodista mostró su felicidad en el discurso junto a Ariel Bordaisco.

Gabriela Azcoitía mostró su felicidad tras el resultado de las elecciones para elegir concejales en General Pueyrredon que la catapultaron en una banca para el Deliberante desde el próximo 10 de diciembre.

”Lo que vivimos hoy es un triunfo de todos los marplatenses. No es de Gabriela, no es de una lista, no es de un espacio. Es de cada persona que creyó que valía la pena levantar la voz, que confió en que se puede hacer política de otra manera, escuchando y construyendo juntos”, dijo.

La periodista dijo luego que “hoy no solo logramos ingresar al Concejo Deliberante, sino que lo hacemos con una representación que demuestra que Mar del Plata está pidiendo un cambio en serio". "Que quiere una política que hable de sus problemas y de sus sueños, y no de intereses ajenos”, recalcó.

Para Azcoitía, “este triunfo nos dice algo muy claro: vale la pena escuchar para transformar. Mar del Plata nos mostró esta noche que hay lugar para un proyecto de, por y para todos los marplatenses. Un proyecto que no nace en escritorios lejanos, sino en nuestras calles, en nuestras escuelas, en nuestros comercios, en cada barrio que supo que ya era hora de ser protagonistas”.

“Gracias, gracias de corazón. Este es solo el principio. Hoy Mar del Plata dijo presente, y mañana vamos a empezar a construir el futuro que merecemos”, cerro la flamante concejal acompaña por Ariel Bordaisco y el resto de la lista en un marco de algarabía en el búnker de Nuevos Aires.