Elecciones en Balcarce: La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires protagonizan una reñida votación

Ignacio Capeccio, de LLA, el candidato a concejal más votado en el partido de Balcarce.

La elección para determinar los futuros concejales del partido de Balcarce resultó muy pareja y el oficialismo del intendente radical Esteban Reino quedó finalmente en segunda posición por detrás de la lista de La Libertad Avanza. Con un 33,06% de los votos, la fuerza que lidera a nivel nacional Javier Milei fue la más votada en el distrito en una lista que encabezó el ingeniero Ignacio Capeccio.

Para el nuevo espacio de Somos Buenos Aires, conformado por la UCR y los disidentes del PRO, las urnas arrojaron un total de sufragios del 31,39%. En tercer lugar quedó Fuerza Patria, que reunió el interés del 19,94% del electorado.

“Estoy muy emocionado y muy contento por el esfuerzo que puso este equipo de grandes personas. Hubo mucho trabajo y eso se ve reflejado en este resultado electoral. La gente nos dio una enorme responsabilidad”, expresó Capeccio en declaraciones a la prensa tras conocer su victoria.

Por su parte el intendente Reino admitió que “LLA es una fuerza que se consolida”. “Fue una elección palo y palo y le tocó a ellos. Nos repartimos los votos”, entendió el jefe comunal.

En Balcarce la participación electoral fue del 61%, un índice similar al registrado en el resto de los distritos de la región.