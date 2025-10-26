La Libertad Avanza revierte la elección en Provincia y se impone por menos de un punto con el 93% escrutado
Los primeros datos oficiales le otorgan 41,53% a Diego Santilli, mientras que Jorge Taiana obtiene 40,83%.
26 de Octubre de 2025 21:27
Por Redacción 0223
En unos resultados provisorios que marcan un fuerte contraste con las elecciones bonaerenses de septiembre, La Libertad Avanza se impone por un punto de ventaja ante Fuerza Patria, según los primeros datos oficiales dados a conocer por la Dirección Nacional Electoral y con el 87% de las mesas escrutadas.
Los resultados provisorios le otorgan 41,53% a la boleta libertaria encabezada por Diego Santilli, mientras que lo secunda Jorge Taiana con el 40,83%.
Nota en desarrollo
