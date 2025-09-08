Alvarado y otro empate sin goles que lo acerca al abismo

Podría ser la crónica de casi cualquier partido desde que llegó Vázquez. Alvarado quiere pero no puede. El problema, que a tan poco para el final del torneo, el no poder significa no ganar, y el descenso empieza a estar cada vez más cerca. Porque de nada sirven que se den los resultados en las otras canchas si no podés ganar ni siquiera de local. El "torito" igualó sin goles con Deportivo Maipú de Mendoza en el Minella y sigue hundido en la zona del descenso, con cuatro fechas por delante.

Alvarado salió entusiasmado y, otra vez, chocó contra el mal de todo el torneo. La falta de profundidad. El ingreso de Susvielles se sabía que le iba a dar más juego, el "9" aguantó todo, descargó para sus compañerols, pero adentro del área no quedaba nadie. Entonces, los centros no fueron un problema para la defensa visitante. Y si había riesgo, Monsón Brizuela desactivaba rápido con "falta en ataque" ante el más mínimo roce.

Por eso, el camino al vestuario con el 0 a 0 en el tablero tenía malas sensaciones. Porque el "torito" tenía que ganar y Pietrobono casi no había tenido trabajo. Más allá de las intenciones, de jugar en el campo rival y de meter en el área uno y mil centros, en movimiento o desde el lateral en los brazos de Aleo, prácticamente no hubo remates al arco. El único, de Gobetto, en la mejor jugada colectiva de la etapa, fue directo a las piernas de un defensor rival. Con casi nada, jugando con la desesperación del rival, Maipú tuvo la más clara de la tarde con un disparo de Bonfigli de muy lejos que reventó el ángulo izquierdo de Gómez Riga. Después, esperó alguna contra para lastimar, pero sin resultados.

Se le había ido la primera mitad y Alvarado necesitaba ir todavía más en el complemento porque la obligación es cada vez más grande y el tiempo cada vez más corto. Para empezar, mandó a Facundo Russo por Ascacibar, sumó otro en ataque por un mediocampista. A los 5', el exPlatense ganó por derecha, lo camisetearon entrando al área se dejó caer y el árbitro no compró. Llegando a los 10' tardó Pietrobono en rechazar, se la punteó Susvielles y se fue besando el caño izquierdo.

Después del cuarto de hora, Vázquez volvió a meter mano. Gorgerino y Amilivia para ofrecer frescura y una salida de Susvielles que sólo se explica por el desgaste y para cuidarlo pensando en lo que viene. Atrás, se produjo el debut de Matías Pérez, que había ido muchas veces al banco de suplentes pero no había ingresado. El juvenil (categoría 20006), formó la línea de tres ofensivos detrás de Amilivia. Pero Alvarado no podía llegar. Russo amenazaba más de lo que concretaba por la derecha y los minutos se escurrían. En los 10 minutos finales, adentro Bolzicco por Mansilla y a la carga. Una peinada del exAll Boys casi le queda a Amilivia.

Pero fue infructuoso. El local volvió a chocar contra sus popias limitaciones, su falta de claridad, su falta de ideas y su falta de gol, que lo ponen cada vez más cerca del abismo.

Síntesis

Alvarado (0): Emmanuel Gómez Riga; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo; Matías Mansilla Agustín Bolívar, Juan Pablo Gobetto y Julián Ascacibar; ; Marco Miori y Joaquín Susvielles. DT: Marcelo Vázquez.

Cambios: ST 0' Facundo Russo por Ascacibar, 16' Cristian Gorgerino y Thomas Amilivia por Aleo y Miori, 21' Matías Pérez por Bolívar y 33' Tomás Bolzicco por Mansilla.

Deportivo Maipú (0): Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Marcelo Eggel y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Cambios: PT 9' Emiliano Ozuna por Sambueza; ST 15' Iván Sandoval por Saccone y 30' Lucas Faggioli y Tomás Silva por Bonfigli y Ozuna.

Goles:

Incidencias:

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: “José María Minella”.

