Alvarado convocó a una Asamblea Informativa y se acerca el DT

Son días movidos para Alvarado. En silencio, tras el descenso, la Comisión Normalizadora siguió trabajando, se acercó gente para colaborar y se avanzó con los trámites de personería jurídica. Además, se comenzó a pensar en lo que viene, se buscaron opciones de entrenador y el que pica en punta es Pablo Martel para el encargado de conducir los destinos del "torito" en el Torneo Federal A 2026.

Lo primero y más importante, es lo institucional. El club necesita de una vez por todas ordenarse y los socios al día podrán sacarse todas las dudas el viernes 26 a las 19, cuando se realice una Asamblea Informativa en la sede social para poner al tanto de cómo continúan los papeles en la DPPJ para regularizar la situación. El llamado es para todos los socios al día y es el primer paso para mirar hacia el futuro.

Lo otro, lo deportivo, no deja de ser trascendental. Tras el descenso, los hinchas están ansiosos para saber qué será del futuro y en las próximas horas podría comenzar la reestructuración con la contratación del nuevo técnico. El que más cerca está es Pablo Martel, el santiagueño que tiene una trayectoria en los clubes de su provincia y que viene de dirigir a Güemes de Santiago del Estero, en dos pasos y Sarmiento de La Banda en el Federal A. Con el "gaucho" consiguió dos ascensos del Regional Amateur al Federal A y de ahí a la Primera Nacional. También tuvo pasos por Juventud Antoniana de Salta y Chaco For Ever.

