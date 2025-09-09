Tragedia: se incrustó en una casa con la moto, la pared se derrumbó y aplastó a una nena de 3 años

El conductor de una moto se estrelló contra el frente de una casa y el hecho terminó en tragedia: una pared cayó y aplastó a una nena de 3 años que murió luego de llegar al hospital. El dramático episodio tuvo lugar el lunes pasado por la tarde en el asentamiento Lihue, ubicado en la localidad mendocina de Guaymallén. En principio, el conductor de una moto Guerrera 100 cc circulaba por las calles Virgen de Las Nieves y Colón cuando fue embestido por un auto.

Aquella situación provocó que perdiera el control de la moto y terminara impactando contra el muro de la vivienda, que se derrumbó y se desplomó sobre la menor. Los testigos le indicaron a la Policía que la madre y una tía de la pequeña escucharon un ruido fuerte desde adentro de la propiedad y, al salir, la encontraron bajo los escombros. La nena fue asistida por sus familiares y vecinos, quienes posteriormente la trasladaron de urgencia en un auto al Hospital Notti.

Sin embargo, y pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Luego de que se conociera la noticia, familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, quien fue reducido por efectivos policiales y trasladado a la Comisaría 25° en calidad de aprehendido.

En el caso intervino la Oficina Fiscal correspondiente y personal de Policía Científica que realizó las pericias en el lugar por orden del ayudante del Ministerio Público de turno. Además, se solicitó colaboración del Cuerpo de Infantería para custodiar la escena y para controlar la situación ante los inquilinos de los inmuebles linderos, que no pudieron cumplir con su cometido de atacar al acusado.