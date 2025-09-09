El pueblo quiere saber: una localidad de General Pueyrredon todavía no conoce cómo salieron las elecciones

Desde el domingo a la noche los habitantes de la Provincia de Buenos Aires saben que allí ganó Fuerza Patria en la sumatoria del total de votos, los de la Quinta Sección Sección conocen que Guillermo Montenegro fue el vencedor y los de General Pueyrredon que Fernando Muro hizo lo propio. Pero, curiosamente, los vecinos del paraje rural de Colonia Barragán aún no tiene idea cómo salieron las elecciones en el pueblo.

Es que a más de un día y medio de conocidos los datos provisorios de las Elecciones Legislativas bonaerenses, la Provincia aún no cargó los resultados de la única mesa asignada a Colonia Barragán, la localidad más chica y aislada de General Pueyrredon.

Apenas 67 electores conforman la Mesa 1.411 que el domingo se abrió en la Escuela Primaria 39. Como ocurre habitualmente, autoridades de mesa, fiscales y votantes conocen a la perfección cada uno de los recovecos de la escuela por el simple hecho que, salvo contadas excepciones, fueron sus alumnos.

La de Colonia Barragán es una de las 28 mesas que en todo General Pueyrredon aún no fueron escrutadas, planillas recién serán contabilizadas en el escrutinio definitivo que comenzará el viernes en La Plata. Pero la situación tiene una singularidad, mientras que en otros barrios y localidades las mesas sin escrutar no modifican sensiblemente el resultado final, en este paraje rural esa mesa lo es todo.

El aislamiento es moneda común entre los pobladores del barrio al cual no llega el transporte público y al que se llega debiendo pasar primero por otro municipio, Mar Chiquita, ya que hay transitar un camino rural de 8 km desde la Ruta 2, a la altura de Estación Cobo. Pero ese aislamiento ahora subió un escalón: lo que no llegan son los resultados de las elecciones.

Colonia Barragán sí conoció al instante los datos de la votación hace dos años, con un resultado inesperado: empate. En la mesa de la Primaria 39 Montenegro y Raverta obtuvueroin 17 votos cada uno, seguidos por Rolando Demaio (La Libertad Avanza) con 12.