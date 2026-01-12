"¡No se metan al agua!": dramático rescate en la albufera de Mar Chiquita tras la repentina crecida del mar

La repentina crecida del mar que sorprendió este lunes por la tarde a distintas playas de la costa bonaerense también tuvo un episodio de extrema gravedad en la albufera de Mar Chiquita, donde se desplegó un operativo de emergencia para rescatar a un hombre que se estaba ahogando.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.20, cuando una ola de gran magnitud ingresó de manera inesperada y provocó la confluencia del agua del mar con la del río. La situación generó un fuerte aumento del caudal y desató momentos de tensión en la zona, donde había personas disfrutando de la playa.

Según relataron testigos a 0223, los guardavidas advirtieron rápidamente el peligro y comenzaron a evacuar a quienes se encontraban en el lugar. En ese contexto, un hombre de aproximadamente 30 años perdió el control ante la fuerza de la corriente y estuvo a punto de ahogarse.

El hombre se encontraba junto a su pareja y su hija, pero durante la crecida se le perdió el rastro. Fue localizado del otro lado de la playa y rescatado por los guardavidas, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Las tareas de reanimación se extendieron durante más de media hora, con guardavidas que se fueron relevando en el esfuerzo por estabilizarlo. Cerca de las 17.15 arribó una ambulancia, mientras que embarcaciones cruzaron la albufera para facilitar el traslado. Finalmente, el hombre fue llevado en lancha mientras continuaban las maniobras de RCP y luego derivado en ambulancia al hospital más cercano.

Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud del hombre ni su evolución tras el traslado. El episodio se dio en el marco de una jornada marcada por una inusual y rápida variación del nivel del mar, que generó incidentes en distintos puntos de la costa.