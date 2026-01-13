Dónde queda la "Tulum argentina", un paraíso que es una joya oculta de la Costa Atlántica

Las Gaviotas se consolidó como un rincón paradisíaco de la Costa Atlántica, ubicado estratégicamente entre Mar de las Pampas y Mar Azul. Este destino atrae a quienes buscan escapar del turismo masivo, ofreciendo playas de arena fina y bosques frondosos en una atmósfera de serenidad absoluta. Su propuesta se basa en la armonía con la naturaleza, donde los caminos de arena reemplazan al asfalto tradicional de las grandes ciudades.

La localidad es apodada como la "Tulum argentina" debido a su firme compromiso con la arquitectura integrada y el respeto por el medio ambiente bonaerense. A diferencia de otros balnearios, aquí predominan las posadas boutique y cabañas acogedoras que priorizan la sustentabilidad por sobre las grandes cadenas hoteleras. Esta filosofía de hospitalidad personalizada garantiza una experiencia auténtica y relajada para todos los visitantes que llegan hasta Villa Gesell.

El balneario sigue estando bastante escondido.

Cuáles son las principales atracciones de Las Gaviotas

Los turistas pueden disfrutar de diversas actividades al aire libre, desde cabalgatas nocturnas bajo la luz de la Luna hasta intensas jornadas de surf y kitesurf. Los senderos boscosos son ideales para extensos paseos en bicicleta, conectando de manera fluida con la oferta gastronómica local de alta calidad artesanal. Además, la cercanía con la reserva natural del Faro Querandí permite explorar médanos gigantescos que son perfectos para la práctica del sandboard.

El destino presenta una belleza natural imponente y una infraestructura hotelera que cuida cada detalle para no romper el equilibrio del ecosistema costero. La villa invita a sumergirse en un retiro donde la desconexión total es el principal motor de la estadía tanto para familias como para parejas. Con estas características, esta joya de la provincia de Buenos Aires reafirma su lugar como uno de los refugios más exclusivos y tranquilos de la región.