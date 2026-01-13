Virazón o meteotsunami, ¿puede repetirse, es posible prevenirlo?: qué dice la ciencia sobre la ola mortal en la costa

El investigador del Conicet Federico Isla se refirió a la ola que durante la tarde de ayer causó la muerte de un joven de 29 años y dejó más de 30 heridos leves en Mar Chiquita y aclaró ciertas cuestiones que vincularon al fenómeno con un “mini tsunami”.

“Estamos entre virazón y meteotsunami. El meteotsunami son cambios bruscos en la presión atmosférica y virazón es un cambio en la dirección del viento y en la fuerza del viento. De todos modos es un fenómeno meteorológico, no hay efecto tectónico y lo más importante es ver, cuando veamos los registros, qué fue lo más importante, si la presión o el viento. De algún modo, presión y viento están relacionados. Ni el Servicio Geológico de los Estados Unidos ni la NOA se han comunicado acerca de fenómenos tectónicos”, aclaró el científico, en diálogo con Extra 102.1.

En ese análisis, Isla comparó el violento fenómeno que impactó fuertemente en la albufera de Mar Chiquita –donde confluyen las aguas saladas de la laguna con el mar- y provocó la muerte de un reconocido jockey, que residía en Francia; con lo que pasó en diciembre del 2022. “Esto ya pasó, en diciembre del 2022 había una cámara que filmaba uno de los balnearios de Punta Mogotes y ahí se ve una ola que entra y recorre toda la hilera de carpas, y esa misma noche hubo una ola que entró y provocó daños en el puerto de Montevideo. Es decir, que esto es algo que puede ocurrir, yo lo he visto en otra escala, cuando cambia el viento y empieza a soplar fuerte viento del este, como que sube rápidamente el nivel del mar. Yo anoche pude hablar con alguien que estuvo en aquel meteosunami, o para mí fue un tsunami, el 21 de enero de 1954, donde eran tres olas muy grandes que llegaron hasta los muros de la playa Bristol y de la playa de los ingleses en esa época.”, dijo.

Para el científico, “lo que recomiendan, y es verdad, tengan muy en cuenta los efectos del viento, y cuando están en la playa, vean, o que el mar se retira, o que de golpe empiece a soplar el viento del este, es porque va a empezar a subir, puede subir poco o puede subir mucho, como fue ayer”, aconsejó y descartó algunas versiones que lo comparaban con un tsunami. "Si hubiera habido olas de 5 metros, hubieran pasado por encima de todos los espigones que hay en La Perla y al norte. No fue tanto un efecto de las olas, sino que fue un efecto rápido de aumento del nivel del mar”, aseguró.

Ante la consulta acerca si hay alguna posibilidad de prever este tipo de fenómenos, Isla remarcó: “Yo me fijé ayer en el (sitio especializado) Windguru, y estaba previsto que los vientos del noroeste iban a cambiar a vientos del sureste, que iba a haber un cambio de 180 grados. Pero esa predicción de Windguru no es como para decir, tengan cuidado, porque a las 5 de la tarde va a cambiar el viento, y todo depende de la velocidad con la que empieza a soplar el viento del sureste. Es algo que uno puede llegar a prever, o por lo menos tenerlo en cuenta de que si ese día va a la playa”, afirmó.

“La playa es una zona de recreación, pero hay que tener en cuenta ciertos cuidados. Y ya conocemos el tema de cuando hay una tormenta eléctrica, tener mucho cuidado el tema de rayos que provocó muertos en Villa Gesell. También hay que tener en cuenta el tema de las corrientes RIP –o también denominadas corrientes de resaca- son lugares en que la corriente tira hacia el mar. Y bueno, este es otro tema. Si va un cambio muy rápido en el viento y que empieza a soplar viento desde donde está el mar, para eso miren bien los banderines, porque van a indicar si cambia repentinamente el viento y empieza a subir el nivel del mar. Por eso simplemente, normalmente, a no ser que pase lo que pasó ayer, es para no ponerse cerca de la orilla porque va a subir rápidamente la marea”, razonó.