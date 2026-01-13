¿Meteotsunami?: un especialista sostiene que se debió a una falla tectónica en Sierra de los Padres

El fenómeno causó la muerte de un joven de 29 años y decenas de heridos en Mar Chiquita.

A partir del "meteotsunami" que se cobró la vida de un joven de 29 años y dejó a decenas de heridos en Mar Chiquita, un especialista en Seguridad de la Navegación puso en duda que se tratara de ese fenómeno y se refirió a una hipótesis totalmente diferente.

En un video publicado en sus redes sociales, el asesor y consultor naval Alejandro Kalfayan comentó el inesperado suceso que sacudió a la Costa Atlántica y explicó que "analizando el evento anómalo que ocurrió en Mar de Plata y en la zona de Mar Chiquita, se está hablando de un meteotsunami", aunque a su modo de ver, "no hay elementos para poder certificarlo".

En ese marco, indicó que "los vientos fueron muy calmos y no hubo variación importante", y aseguró que "esto haya sido muy probablemente una falla tectónica en Sierra de los Padres, que se mete mar adentro y posiblemente haya generado este pequeño desplazamiento de agua".

En tanto, el capitán fluvial también resaltó que, "según los registros del Servicio de Grafía Naval, tampoco se observa una diferencia de marea en el horario que se reporta esta ola grande", al mismo tiemó que aclaró que "en realidad lo que ocurrió fue que se retiró el mar por unos minutos e ingresó repentinamente".

Finalmente, el experto contempló que, "con el respeto que me merecen todos los meteorólogos, no fue un meteosenami, sino una pequeña falla tectónica bajo el mar, precisamente frente a Mar del Plata y Mar Chiquita".

Otra hipótesis: un virazón

Sin embargo, el investigador del Conicet, Federico Isla, descartó esa posibiidad y en diálogo con Extra, la radio de 0223, insistió que se trató de "un fenómeno meteorológico y no hubo efecto tectónico", y puntualizó que relacionan al evento con "un virazón o un meteotsunami".

Así se llevaban a Yair Amir Manno Núñez, quien murió por una de las olas en Mar Chiquita.

"Los meteotsunamis son cambios bruscos en la presión atmosférica y el virazón es un cambio en la dirección y fuerza del viento. De algún modo, presión y viento están relacionados. Ni el Servicio Geológico de los Estados Unidos ni la NOA se han comunicado acerca de fenómenos tectónicos”, manifestó el científico.