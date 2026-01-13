Crimen en Nuevo Golf: el acusado dijo que disparó una sola vez tras el ataque y quedará en libertad

"Hice un solo disparo y llamé al 911". Ese fue el tramo más destacado de la declaración que este martes dio el joven acusado de matar a Sergio Otero (16) al repeler el ataque a balazos que sufrió a bordo del auto que manejaba.

Para la fiscal Florencia Salas, la versión de Alan Olivares coincide con el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y las testimoniales recabadas en el lugar.

El joven asesorado por el abogado penalista Lucas Tornini dijo que iba en el auto de su madre por las calles del barrio Nuevo Golf cuando empezaron a dispararle desde dos motocicletas. En su versión mantuvo que hizo un llamado al 911, reconoció que estaba armado y que efectuó un solo disparo.

Olivares permaneció internado en el HIGA 48 horas.

Para los investigadores sus dichos confirman la hipótesis de haber actuado en un contexto de legítima defensa. "Si hablamos de 28 disparos al auto y uno solo desde su arma el panorama es claro", dijo un operador judicial consultado por este medio.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 no va a solicitar su prisión preventiva.

Lo cierto es que más allá de las pericias pendientes, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 no va a solicitar su prisión preventiva y por lo que el Juzgado de Garantías N°2 ordenará su libertad