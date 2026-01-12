Círculo metió otro buen refuerzo con un exAldosivi

Los tres equipos de la Liga Marplatense de Fútbol que disputan el Torneo Federal A continúan con los anuncios de sus nuevos jugadores y hoy le tocó a Círculo, que ya había empezado a moverse con la renovación de Imanol Iriberri y la llegada de Ezequiel Goiburu, y ahora confirmó a Francisco Grahl como nuevo refuerzo para darle un salto de calidad al equipo de Mariano Charlier.

"Pancho" es conocido en la ciudad porque estuvo dos temporadas en Aldosivi donde dejó una muy buena imagen, jugando como interior, haciendo gala de su talento y de una prodigiosa pegada con su pie izquierdo. Además del juego, aporta experiencia con sus 34 años y un enorme recorrido.

Se formó y debutó en Almirante Brown, que fue su último club en el segundo semestre de 2025. En sus comienzos, llamó la atención de Boca que compró su pase pero por una lesión no logró asentarse. Fue a Atlético Tucumán y logró el ascenso a Primera, jugó en las dos principales categorías con el "decano" y San Martín de San Juan, y se destacó en el "tiburón" en las temporadas 2019/20 y 2020/21.

De esta forma, el equipo de Mariano Charlier sigue tomando forma para comenzar la pretemporada el 2 de febrero con un plantel armado para afrontar un torneo que es siempre tan duro y extenso.

