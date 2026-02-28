Círculo Deportivo sumó dos victorias amistosas y dejó grandes señales en la previa del Federal A

El Papero derrotó a la Reserva de Aldosivi en Punta Mogotes y mostró variantes, intensidad y contundencia en su segundo ensayo de pretemporada.

Círculo Deportivo continúa afinando detalles de cara al inicio del Torneo Federal A y este sábado dejó muy buenas sensaciones en su segundo compromiso preparatorio. El equipo de Otamendi visitó a la Reserva de Aldosivi en el predio deportivo de Punta Mogotes y se impuso en los dos bloques de 40 minutos disputados, mostrando solidez, intensidad y eficacia en los metros finales.

En el primer turno, Mariano Charlier dispuso de: Pedro Fernández; Mateo Sasso, Facundo Rojas, Facundo Cozzi, Matías Leguizamón; Alan Galeano, Martín Gómez, Francisco Grahl; Ciro Rius, Daniel Opazo y Braian Cos. Este bloque finalizó 1 a 0 a favor del “Papero”, gracias a una buena definición de Rius, uno de los nombres de experiencia que busca aportar jerarquía en esta nueva temporada del Federal A.

Para el segundo bloque, el DT rotó piezas y paró a Sebastián Lerena; Rodrigo Torres, Jano Martínez, Tomás Giménez, Sebastián Aquino; Quimey Marín, Julián Vílchez, Ezequiel Goiburu, Ian Norberto; Federico De Luca y Raphael.

Allí, Círculo fue todavía más contundente y se impuso 4 a 1 con goles de Marín, Norberto, Goiburu y Raphael, reflejando variantes ofensivas y una interesante competencia interna pensando en lo que será la exigente Zona 4.

Ahora, el conjunto de Otamendi continuará con la puesta a punto y aguarda el sorteo del fixture, que se realizará el próximo martes, paso clave para comenzar a diagramar el camino en el campeonato.