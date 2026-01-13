Meteotsunami en Mar Chiquita: otro hombre se descompensó y quedó internado en el Higa

La Costa Atlántica sigue conmocionada por el meteotsunami que golpeó a la costa de Mar Chiquita y que dejó como salgo una persona fallecida en medio de la playa que no logró sobrevivir al fenómeno.

La situación sorprendió a locales y turistas que se encontraron en la zona y que poco pudieron hacer ante la rapidez de la crecida y el tamaño de las olas. Personas golpeadas, muchos asustados, 35 heridos y decenas de veraneantes que debieron huir rápidamente del lugar, en medio del caos.

En ese marco, una pareja de turistas provenientes de la provincia de Tucumán fue afectada por el apuro con el que debieron salir del lugar. A raíz del susto y la velocidad al correr de la playa de Mar Chiquita, ambos se descompensaron.

El hombre fue quien sufrió un daño mayor y, si bien muchos medios a nivel nacional indicaron que había atravesado un cuadro de infarto, fue diagnosticado con un síncope, un estado de alteración. "No se golpearon, sólo fue el momento de tensión", explicaron autoridades médicas a 0223.

Como consecuencia del hecho, el hombre debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde fue atendido por los especialistas. Por el momento, se encuentra fuera de peligro.