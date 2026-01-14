El niño herido en los médanos de Pinamar continúa estable en terapia intensiva

El menor de 8 años permanece internado en el hospital municipal de Pinamar.

Desde el hospital comunitario de Pinamar difundieron este martes una nueva actualización sobre el estado de salud del niño de 8 años que permanece internado tras el grave accidente ocurrido el lunes pasado en la zona de los médanos situados en el sector norte del distrito.

De acuerdo al parte médico emitido este 14 de enero, el menor continúa internado en terapia intensiva, con una evolución clínica estable. El informe detalla que se encuentra bajo soporte con inotrópicos, medicación destinada a sostener la presión arterial y asegurar la estabilidad hemodinámica.

Desde su regreso del quirófano, registrado este martes, el paciente no requirió más transfusiones de sangre, aunque sí recibió plasma como parte del tratamiento indicado. Además, el equipo médico señaló que el resto de los parámetros clínicos se mantiene sin la aparición de complicaciones adicionales.

En este marco, se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes a este miércoles, los cuales permitirán completar la evaluación integral y continuar ajustando la conducta médica según la evolución del cuadro.

Los vehículos involucrados en el siniestro en los médanos de Pinamar.

Sobre el terrible choque en la zona de La Frontera

El niño había resultado gravemente herido el lunes al atardecer, luego de un siniestro vial ocurrido en un sector de médanos de la zona de La Frontera, que involucró a vehículos tipo UTV y una camioneta.

Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital comunitario, donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva. Ante su delicado estado de salud, el menor no puede ser trasladado a un centro de mayor complejidad.