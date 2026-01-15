Fecha de rock imperdible con dos propuestas con identidad propia
El encuentro será el sábado 17 de enero en el espacio de creación ubicado en San Luis 2849, desde las 21 y es una oportunidad ideal para disfrutar de bandas que apuestan al vivo como espacio de expresión genuina y encuentro colectivo.
El rock marplatense vuelve a decir presente con una fecha imperdible que reúne a dos propuestas con identidad propia y mucha potencia en vivo. Opuestos por el Vértice y Cebra se encontrarán en una misma noche para ofrecer un show cargado de energía, guitarras al frente y canciones que conectan directo con el público.
La fecha promete un recorrido por distintos matices del rock, combinando la impronta y el mensaje de Opuestos por el Vértice con la fuerza y actitud de Cebra, en un cruce que celebra la diversidad sonora dentro del género. Un show enérgico, auténtico y directo al hueso, para vivirlo de cerca y sentir cada acorde.
Opuestos por el Vértice es una banda que fusiona potencia, melodía y una impronta propia que se destaca en cada escenario. Con un repertorio que mezcla temas originales y reversiones con estilo propio, el grupo propone un viaje musical cargado de rock, emoción y una puesta en escena intensa.
Cebra es una banda conformada por cuatro talentos musicales que homenajea a mujeres icónicas de todos los tiempos con un gran repertorio que abarca los gloriosos años 80, 90 y 2000.
