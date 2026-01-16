Brutal choque: perdió el control del auto, terminó arriba de la vereda y se incrustó en una parrilla

Un fuerte choque ocurrió ayer por la mañana en el centro de Bernal cuando una conductora perdió el control de su vehículo y terminó sobre la vereda. El auto se incrustó directamente en una reconocida parrilla ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Belgrano. Por razones que aún se investigan, el coche impactó primero contra un buzón de la empresa Edesur antes de ingresar al local gastronómico.

El accidente provocó destrozos materiales de consideración, llevándose por delante varias mesas y sillas que estaban dispuestas en el sector externo del restaurante. A pesar del fuerte impacto contra el comercio, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas durante el incidente vial. La mujer que manejaba el automóvil particular resultó ilesa y, según testigos, se negó a recibir atención médica.

El tránsito estuvo afectado gran parte de la mañana.

La escena quedó resguardada por la Policía

Personal de la compañía eléctrica y una dotación de los Bomberos Voluntarios de Bernal acudieron rápidamente al lugar para asegurar la zona afectada. Los operarios de Edesur debieron constatar el estado de la cabina de luz dañada para evitar riesgos mayores en el suministro de los comercios vecinos. La escena quedó resguardada por la Policía local mientras se realizaban las pericias de rigor pertinentes al caso.

El hecho generó una gran conmoción entre los comerciantes y vecinos de la zona que se acercaron al lugar ante el estruendo del choque. El tránsito permaneció afectado durante gran parte de la mañana mientras los peritos trabajaron para remover el vehículo del interior de la parrilla. Una vez finalizadas las actuaciones correspondientes, los efectivos liberaron la zona para normalizar la circulación en pleno centro quilmeño.