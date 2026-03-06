Brutal choque múltiple entre tres camiones y un micro: el tremendo accidente dejó un muerto

También hubo un herido con fracturas de tibia y peroné.

Dos accidentes ocurridos entre los kilómetros 149 y 150 de la Ruta Nacional 9, en sentido a Buenos Aires, dejaron como saldo un muerto y un herido con fracturas en tibia y peroné. Los siniestros involucraron a tres camiones y un micro, generando un corte total de la circulación y largas filas de vehículos en la zona.

El primer choque se produjo a la altura del kilómetro 149, cuando un micro colisionó con un camión que transportaba carne. Según confirmaron fuentes policiales y Marcos Varela, oficial de Bomberos de San Pedro, una persona perdió la vida y los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados.

El chofer murió al quedar atrapado en la cabina.

El otro choque se produjo como consecuencia de los vehículos detenidos

Horas más tarde, debido a la acumulación de vehículos detenidos por el primer accidente, se produjo un segundo choque entre dos rodados de gran porte. Una persona resultó herida y fue asistida por personal de emergencias, mientras que se habilitó un desvío por la Ruta Provincial 191 para los vehículos livianos.

El corte total de la ruta provocó demoras prolongadas y afectó a numerosos usuarios, incluidos pasajeros de colectivos y personas con turnos médicos. Las autoridades de Vialidad Nacional y Bomberos de San Pedro trabajaron varias horas para remover los vehículos y restablecer la circulación, recomendando extremar precauciones en la zona.