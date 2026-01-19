Buen tiempo: cómo se viene el clima en el resto de la Costa Atlántica

Todos los días serán ideales para ir a la playa.

En la Costa Atlántica, el tiempo se mantendrá mayormente estable durante la próxima semana, con temperaturas agradables y condiciones ideales para actividades al aire libre. El pronóstico anticipa jornadas típicamente veraniegas, con predominio del buen clima y un escenario favorable tanto para turistas como para quienes residen en la zona costera.

En los principales destinos balnearios se esperan días con cielo entre despejado y parcialmente nublado, ambiente cálido y valores térmicos moderados a altos. El viento del sector marítimo podría intensificarse en algunos momentos, aunque sin generar inconvenientes significativos para disfrutar de la playa y los paseos al aire libre.

Las mismas condiciones regirán para Mar del Plata.

Sin lluvias ni grandes modificaciones

En términos generales, no se prevén lluvias importantes durante la mayor parte de la semana. La estabilidad atmosférica permitirá aprovechar largas jornadas de sol combinadas con algo de nubosidad, manteniendo un clima agradable y acorde a la temporada alta de verano en la región.

Hacia el final de la semana podrían registrarse cambios en las condiciones, con aumento de la nubosidad, leve descenso de temperatura y chances de precipitaciones aisladas. Sin embargo, el cierre del período mostraría una mejora gradual, con tiempo más fresco y ventoso, característico del paso de sistemas inestables en la Costa Atlántica.