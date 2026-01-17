“Es la temporada más floja que hemos tenido”: un sector de la hotelería con balance negativo en enero 2026

Pasó la primera quincena de enero y el balance no es del todo satisfactorio para el turismo. Foto ilustrativa.

Pasó la primera quincena de enero y en tiempos de balance, los números no son del todo satisfactorios para uno de los sectores del turismo en Mar del Plata.

Se trata de los hostels, que es un rubro de la hotelería que se caracterizan por habitaciones compartidas, con dormitorios con literas, que buscan abaratar costos, fomentando un ambiente social y comunitario con amplias zonas comunes como cocinas y salas para conocer gente. Estos alojamientos, cuyo clientes son viajeros jóvenes entre 20 y 40 años u personas solas y ofrecen una opción económica y original para los viajeros.

Patricio Sabbione es propietario de tres hostels y desde hace 20 años trabaja en la actividad y al momento de describir cómo viene el verano 2026, el balance no es muy bueno y de manera tajante, asegura que “es la temporada más floja que hemos tenido”.

“Tenemos mucha reserva sobre el momento, por una o 2 noches y luego se van. Y si me preguntas ahora -16 de enero- te digo que para los próximos 15 días, lejos, es la más floja. Hasta el momento es poca la ocupación y charlando con los colegas me cuentan lo mismo. Hace un año atrás, este fin de semana teníamos una ocupación al 100%”, comparó el empresario en declaraciones a 0223.

Sin embargo, a la hora de un primer balance, el referente de los hostels sostuvo que viendo el lado positivo, “no es tan malo como me esperaba” y aclaró sus dichos: “Sucede que por ejemplo ahora a falta de los últimos quince días del mes, casi no tenemos reservas y antes sí. Pero pasa que quizás a último momento, reservan".

"Antes nuestros clientes, que son jóvenes mayormente de 20 a 40 años, reservaban 7 o 10 días y con tiempo. Ahora lo hacen sobre la fecha y solo uno o dos noches. Y suele coincidir con algún evento o recital importante”, lamentó.