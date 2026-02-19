Video: motochorros balearon una casa y robaron la bicicleta enfrente de la familia

Los sujetos perseguían a un joven antes del asalto.

Un confuso y violento episodio se registró en la tarde de este miércoles en el barrio Jorge Newbery, donde dos sujetos armados dispararon contra una vivienda y robaron una bicicleta enfrente de la familia.

Como se observa en las imágenes a las que accedió 0223, dos motociclistas armados perseguían por motivos que se desconocen a un joven, hasta que finalmente se dio por vencido y se sentó en el jardín delantero de una propiedad, y uno de los hombres lo golpeó en el rostro.

La familia del inmueble se encontraba en la entrada y visualizó toda la secuencia, y en ese instante de desconcierto el delincuente los atacó. Efectuó detonaciones, abrió la reja, tomó el rodado y se dio a la fuga junto a su compañero.

"Los chorros empezaron a disparar contra la casa estando ellos sentados en el patio, entraron, le robaron la bici y se fueron", describió un testigo en diálogo con este medio.

La bicicleta sustraída por los ladrones.

Por su lado, una de las víctimas intentó detener al agresor y evitar el robo de la costosa mountain bike, aunque no consiguió alcanzarlo.