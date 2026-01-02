Un exBoca se peleó con un vecino y le "mordió la nariz"

Con actualidad como jugador del Fortaleza de Brasil, el exBoca y Estudiantes Eros Mancuso fue acusado de violencia durante la noche del primer día del año. La denuncia fue presentada por un vecino, que afirmó haberse acercado a la casa del lateral derecho para pedirle que bajen el volumen de la música que estaban escuchando, aunque habría sido atacado.

De todas formas, la versión del jugador de 26 años es totalmente diferente, afirmando que se encontraba con familiares y amigos cuando fue abordado por el hombre, a quien definió como “claramente fuera de sí” y de atacar su “honra y trabajo”.

Durante los festejos por el comienzo del 2026, el defensor argentino Eros Mancuso se vio involucrado en una situación de violencia. La misma se dio durante la madrugada. Acorde a lo declarado por el vecino, él se aproximó a la casa del argentino para reclamar que bajen el volumen de la música, que no permitía que su hija pudiera dormir. En ese momento, el vecino habría sido agredido por el grupo que acompañaba al jugador producto de Boca Predio, afirmando que el defensor le “mordió la nariz” en medio del ataque.

En la versión de Mancuso, él fue la víctima. El jugador de Fortaleza afirma que se encontraba con seres queridos festejando el año nuevo cuando fueron sorprendidos por un hombre que se encontraba fuera de sí “consciente y físicamente” y los habría insultado, con una “clara intención de crear una confusión durante toda la noche”. “Los insultos eran sobre mi honra y mi trabajo”, declaró, a pesar de los intentos de traer calma de sus familiares. Además, el defensor comenta que el hombre insistió y, con la colaboración de un acompañante, derribó una puerta y amenazó a sus familiares.

“Intentamos sacarlos, pero agredieron físicamente a alguien y tuvimos que llamar a la Policía”, afirmó Mancuso como el final del suceso. Por último, en un caso que se encuentra siendo investigado por la Policía Civil, el futbolista afirmó que tanto él como sus parientes están bien y agradeció los mensajes de preocupación, afirmando que irá a declarar en las próximas horas y que no puede dar más declaraciones sobre el tema.

