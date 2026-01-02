Cuánto cuesta alquilar una carpa o sombrilla en Mar del Plata este verano 2026: precios zona por zona y cuánto pagar hoy
Los precios de carpas y sombrillas en los balnearios de Mar del Plata siguen marcando cifras altas en pleno verano, con variaciones por zonas y servicios incluidos. Enterate en esta guía cuánto hay que pagar por día, por semana o por mes para instalarte en la playa.
La temporada de verano 2026 está en pleno desarrollo y uno de los gastos que más consultan los turistas y marplatenses es cuánto sale alquilar una carpa o sombrilla en los balnearios de Mar del Plata. Los precios ya están definidos en varias zonas de la ciudad y muestran una fuerte dispersión de valores según los servicios ofrecidos y la ubicación.
Precios en Mar del Plata por zonas
Punta Mogotes (zona más accesible)
Carpa diaria: unos $80.000 por día en enero y febrero.
Semana de playa: desde $560.000.
Primera quincena de enero: alrededor de $1.100.000.
Segunda quincena: cerca de $1.200.000.
Mes completo en enero: $2.000.000.
Estacionamiento: $15.000 extra.
Playa Grande y zona sur
Las tarifas basadas en valores semanales sugieren que rondan los $160.000 por día, sin incluir servicios adicionales como pileta o estacionamiento.
La Perla y Varese (zonas céntricas)
En el balneario Saint Michel, la carpa semanal para enero se ubica cerca de $735.000, con servicios incluidos. En Varese y otras playas céntricas, los valores suelen ser más bajos que en Playa Grande, pero superiores a Punta Mogotes.
Otras opciones en la Costa Atlántica
Aunque la nota se centra en Mar del Plata, los precios en otros balnearios de la costa también ofrecen comparativos útiles:
Villa Gesell: carpa por semana puede costar alrededor de $300.000 y por día cerca de $55.000.
Pinamar (Ostende): carpa semanal desde $450.000, mientras que la sombrilla semanal ronda los $385.000.
Necochea: carpa semanal cerca de $250.000 + estacionamiento, y sombrilla por semana alrededor de $210.000.
Consejos si estás pensando en alquilar
Reservar con anticipación puede ayudar a congelar el precio y asegurar lugar en los balnearios más demandados.
Los valores varían según la ubicación, la temporada (enero suele ser más caro que febrero) y los servicios incluidos (guardado de objetos, duchas, Wi-Fi, bar y actividades).
Llevar tu propia sombrilla y sillas puede ser una opción económica si los costos de alquiler son demasiado altos para tu presupuesto.
