Cuánto cuesta alquilar una carpa o sombrilla en Mar del Plata este verano 2026: precios zona por zona y cuánto pagar hoy

Cómo son las ofertas de Mar del Plata y la costa para de alquiler de carpas y sombrillas. Foto: 0223.

La temporada de verano 2026 está en pleno desarrollo y uno de los gastos que más consultan los turistas y marplatenses es cuánto sale alquilar una carpa o sombrilla en los balnearios de Mar del Plata. Los precios ya están definidos en varias zonas de la ciudad y muestran una fuerte dispersión de valores según los servicios ofrecidos y la ubicación.

Precios en Mar del Plata por zonas

Punta Mogotes (zona más accesible)

Carpa diaria: unos $80.000 por día en enero y febrero.

Semana de playa: desde $560.000.

Primera quincena de enero: alrededor de $1.100.000.

Segunda quincena: cerca de $1.200.000.

Mes completo en enero: $2.000.000.

Estacionamiento: $15.000 extra.

Playa Grande y zona sur

Las tarifas basadas en valores semanales sugieren que rondan los $160.000 por día, sin incluir servicios adicionales como pileta o estacionamiento.

La Perla y Varese (zonas céntricas)

En el balneario Saint Michel, la carpa semanal para enero se ubica cerca de $735.000, con servicios incluidos. En Varese y otras playas céntricas, los valores suelen ser más bajos que en Playa Grande, pero superiores a Punta Mogotes.

Otras opciones en la Costa Atlántica

Aunque la nota se centra en Mar del Plata, los precios en otros balnearios de la costa también ofrecen comparativos útiles:

Villa Gesell: carpa por semana puede costar alrededor de $300.000 y por día cerca de $55.000.

Pinamar (Ostende): carpa semanal desde $450.000, mientras que la sombrilla semanal ronda los $385.000.

Necochea: carpa semanal cerca de $250.000 + estacionamiento, y sombrilla por semana alrededor de $210.000.

Consejos si estás pensando en alquilar