Voraz incendio forestal en la zona norte de Pinamar

Captura de video del incendio forestal desatado en la zona norte del partido de Pinamar.

Un incendio forestal de importantes dimensiones se registró en un sector natural de la zona norte del partido de Pinamar, generando preocupación en el inicio de la temporada de verano. El foco ígneo se desarrolló en el sector conocido como La Frontera, un área de abundante vegetación ubicada en cercanías de la costa y a pocos kilómetros de Costa Esmeralda, barrio privado situado en jurisdicción del partido de La Costa.

Las llamas se iniciaron durante la tarde en un predio arbolado donde tiempo atrás funcionaba el parador La Deriva y avanzaron con rapidez, favorecidas por la sequedad del terreno y la presencia de pastizales y árboles.

A esta situación compleja se sumaron las fuertes ráfagas de viento, que complicaron el trabajo de los equipos de emergencia y obligaron a extremar las medidas de prevención.

Al menos tres dotaciones de bomberos voluntarios de Pinamar intervinieron en el lugar para contener el avance del fuego. Durante el operativo se detectaron dos focos activos, lo que demandó un despliegue sostenido para evitar que el incendio se propagara hacia sectores con mayor presencia de personas.

Tras varias horas de trabajo, el incendio fue controlado y no se registraron personas heridas ni fue necesaria la evacuación de vecinos o turistas. No obstante, los equipos continuaban realizando tareas de enfriamiento y monitoreo preventivo para descartar posibles reinicios.

Las causas que originaron el fuego permanecen bajo investigación, pero son varios los testimonios que señalan que el incendio se inició a propósito. La zona es muy anhelada desde hace tiempo por los desarrolladores inmobiliarios.

En ese marco, las autoridades reiteraron la importancia de extremar los cuidados en zonas forestales y de médanos, especialmente durante el verano, cuando las altas temperaturas y el viento incrementan el riesgo de incendios.