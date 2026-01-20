De caravana y que "se le apagó todo": qué dijo el turista que atropelló y mató a un motociclista

El turista venezolano que el lunes circuló por avenida Independencia en contra mano, chocó a un auto y la moto que manejaba un hombre de 41 años que murió minutos después declaró hace instantes en Tribunales y dijo no recordar lo que pasó.

Tras entrevistarse con sus abogados Gustavo Marceillac y Simón Serrano, Estanis Tabasca dijo que había llegado el día anterior a Mar del Plata y que había salido esa noche a la zona de Playa Grande. Sostuvo que dejó a dos amigos en el centro y que luego se le "apagó todo".

El sujeto dijo que trabaja como chofer de Uber, admitió que estaba cansado porque había estado "de caravana" y reconoció ser un consumidor ocasional de éxtasis. Si bien el control de alcoholemia dio negativo, se le hizo una extracción sanguínea compulsiva para realizar las pericias toxicológicas.

El fiscal Rodolfo Moure planteó como hipótesis principal la de homicidio simple con dolo eventual y, de manera subsidiarias, la de homicidio culposo. En su pedido a la Justicia de Garantías rechazó una posible excarcelación e hizo foco que Estanis Tabasco registra una condena previa por estafa.

El siniestro vial ocurrió en Independencia y Castelli. Foto: 0223.

Tal como adelantó el lunes 0223, el turista conducía en contra mano por la avenida Independencia el Fiat Cronos con el que impactó a una Peugeot Partner que manejaba un hombre de 52 años y la moto Honda XR 150 de Ariel Rosales.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y trasladó de urgencia al motociclista que murió minutos después de las ocho de la mañana en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).