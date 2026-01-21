Pareja se metió en un balneario y "vació" una carpa

La pareja se metió a robar en una carpa del complejo de Punta Mogotes. Foto de archivo ilustrativa 0223.

Un hombre de 35 años y una mujer de 27 que el martes a la tarde entraron a un balneario en el complejo Punta Mogotes y robaron las pertenencias de un turista fueron aprehendidos por personal policial.

Fue un hombre de 37 años el que denunció el robo de su mochila con su celular iPhone, la billetera con documentación y dinero en efectivo del interior de una carpa del Balneario 4 de Punta Mogotes.

Con la ayuda de un efectivo de la Policía Federal que se encontraba franco de servicio, geolocalizaron el dispositivo móvil que estaba en la intersección de Mario Bravo y Edison.

Personal de la comisaría quinta que llegó al lugar vio a la pareja con la mochila sustraída, los redujo y secuestró todos los elementos sustraídos, incluyendo una licencia de conductor a nombre de la víctima y 62 mil pesos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal Fernando Berlingeri dispuso la notificación de causa por hurto y el traslado de los imputados a la Unidad Penal 44 de Batán y la Unidad 50, respectivamente.