Adolescente amenazó a una mujer con un cuchillo para robarle el celular

Un adolescente de 16 años que amenazó con un cuchillo a una mujer de 62 para robarle el celular fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

La víctima caminaba en la zona de Estado de Israel y Alvarado cuando fue abordada por el menor que le exhibió el arma blanca para sustraerle un celular marca Motorola.

Si bien escapó corriendo del lugar fue interceptado en Rawson y Albarracín por los oficiales que cubrían la jurisdicción de la comisaría duodécima.

Al confirmar que era menor de edad le dieron intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dónde se labraron actuaciones por el delito de robo agravado por el uso de arma.

El fiscal Walter Martínez Soto dispuso la notificación de la misma y el alojamiento del imputado en el CEA de Batán.